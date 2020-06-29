В Норильске пожар распространился на площади около одной тысячи квадратных метров

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29 июня 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Норильске произошло возгорание на полигоне, где утилизируются твердые промышленные отходы. На данный момент площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров. Для тушения огня на полигоне отправлены расчеты МЧС.

Неподалеку от места пожара расположены жилые дома. Дым, поднимающийся над свалкой, пока уходит в сторону Тундры. Однако при изменении направления ветра в сторону населенного пункта на место происшествия выедет группа специалистов, замеряющих ПДК вредных веществ в воздухе.