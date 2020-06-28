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В Интернете обнаружили кадры участников «Спокойной ночи, малыши» в форме нацистов

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Интернете обнаружили кадры участников «Спокойной ночи, малыши» в форме нацистов
фото: персонаж Хрюша из "Спокойной ночи, малыши!", Instagram

Следственный комитет РФ по Москве организовал проверку по факту инцидента с кадрами передачи «Спокойной ночи, малыши!», где телеведущая Оксана Федорова одета в форму с нацисткой символикой.

«Следственный комитет Москвы начал проверку Хрюши-фашиста, Степашки-нациста и Оксаны Федоровой», - говорится в сообщении Телеграм-канала BAZA.

Отмечается, что отредактированные фрагменты появились в Интернете 25 июня. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить адрес электронной почты, с которой были размещены фотографии. Данные действия попадают под статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

БА

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