В Интернете обнаружили кадры участников «Спокойной ночи, малыши» в форме нацистов
28 июня 2020, 18:54[ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет РФ по Москве организовал проверку по факту инцидента с кадрами передачи «Спокойной ночи, малыши!», где телеведущая Оксана Федорова одета в форму с нацисткой символикой.
«Следственный комитет Москвы начал проверку Хрюши-фашиста, Степашки-нациста и Оксаны Федоровой», - говорится в сообщении Телеграм-канала BAZA.
Отмечается, что отредактированные фрагменты появились в Интернете 25 июня. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить адрес электронной почты, с которой были размещены фотографии. Данные действия попадают под статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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