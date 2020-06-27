В Набережных Челнах падают строительные краны

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27 июня 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

строительный кран, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Два строительных крана упали сегодня в Набережных Челнах из-за непогоды. Во время инцидентов строительные работы на объектах не проводились, обошлось без жертв и пострадавших.

Один башенный строительный кран упал в 34-м комплексе Набережных Челнов в ГСК "Ралли". Второй - на строительной площадке жилого комплекса "Междуречье".

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Опасное погодное явление сохранится вечером 27 июня и ночью 28 июня.

фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ