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В Набережных Челнах падают строительные краны

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Набережных Челнах падают строительные краны
строительный кран, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Два строительных крана упали сегодня в Набережных Челнах из-за непогоды. Во время инцидентов строительные работы на объектах не проводились, обошлось без жертв и пострадавших.

Один башенный строительный кран упал в 34-м комплексе Набережных Челнов в ГСК "Ралли". Второй - на строительной площадке жилого комплекса "Междуречье".

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Опасное погодное явление сохранится вечером 27 июня и ночью 28 июня.

фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

НС

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