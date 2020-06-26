На юго-востоке Москвы произошло серьезное ДТП

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26 июня 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

На юго-востоке Москвы столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по городу. Авария с участием трех единиц транспорта произошла в 10 утра.

Инцидент произошел по адресу улица Люблинская, дом 61. В результате ДТП никто не пострадал, — отметили в пресс-службе. На данный момент движение на месте аварии возобновлено.