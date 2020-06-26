В Москве легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Подольских Курсантов

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26 июня 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Мотоциклист пострадал в ДТП на юге Москвы. На улице Подольских Курсантов мотоциклист и легковой автомобиль столкнулись. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГУ МВД России.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал мотоциклист. На месте происшествия находятся медики. Они осматривают пострадавшего.