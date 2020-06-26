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Байконур накануне запуска космического корабля трясёт от коронавируса

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Байконур накануне запуска космического корабля трясёт от коронавируса
Photographer: © Roscosmos

Жители Байконура обратились в редакцию газеты «Московский комсомолец» за помощью: количество инфицированных коронавирусом увеличивается с каждым днём. Лекарственных препаратов и медицинского персонала не хватает. При этом на конец июля планируется запуск космического корабля, на котором будет присутствовать правительственная комиссия.

Эпидемия долгое время обходила Байконур. Но в апреле в городскую больницу были доставлены инфицированные казахстанцы, которые работали в Атырауской области на вахте. Сначала количество заболевших было небольшое, но постепенно вирус стал расползаться. Для закрытого города, численностью в 60 тысяч человек, процент заболеваемости очень большой. И это при том, что в городе проживают люди с крепким здоровьем. Сейчас инфекционное отделение Центрального госпиталя переполнено пациентами с COVID-19. Население Байконура не может понять, когда не было вируса - все находились на карантине, сейчас люди умирают, но защитных мер никто не вводит.

В местных аптеках нет даже элементарных противовирусных препаратов, сделать тест на коронавирус в городе не представляется возможным.
Жители Байконура не хотят, чтобы начались проверки руководства города, различных ведомств, однако необходимо принимать соответствующие меры. Только это поможет спасти людей от гибели.

ПВ

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