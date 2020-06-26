Солнечногорский район: в котловане погибли дети

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26 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

В Солнечногорском районе в котловане, который был затоплен водой, утонули трое детей. Городская прокуратура начала проверку по факту происшествия.

На данный момент опрашиваются семьи погибших детей и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что с началом лета в регионе участились несчастные случаи с детьми.