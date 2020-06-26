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В Иркутске мужчина погиб на пожаре в одном из садоводств

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутске мужчина погиб на пожаре в одном из садоводств
фото:pixabey

Мужчина погиб на пожаре в одном из садоводств Иркутска. Трагедия случилась поздним вечером 22 июня.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 

Спецслужбы установили, что причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении. В дачном доме временно проживал безработный мужчина 1963 года рождения, который часто выпивал и курил в доме. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение.

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