В Иркутске мужчина погиб на пожаре в одном из садоводств

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26 июня 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото:pixabey

Мужчина погиб на пожаре в одном из садоводств Иркутска. Трагедия случилась поздним вечером 22 июня.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Спецслужбы установили, что причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении. В дачном доме временно проживал безработный мужчина 1963 года рождения, который часто выпивал и курил в доме. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение.