Шесть человек с коронавирусом скончались за сутки в Воронежской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 июня 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/coronavirus36

Шесть человек с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Воронежской области. Власти региона сообщили, что теперь в области стало 39 жертв COVID-19. Большинство умерших - пожилые люди, у которых болезнь осложнялась сопутствующими заболеваниями.

На утро четверга, 25 июня, в Воронежской области было зафиксировано 6 653 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,07% от общего количества зараженных. Полностью вылечили от вируса 4 065 человек.

За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID. 18 июня было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С 22 июня в области регистрируется каждый день менее 200 случаев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня назвал ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе как «достаточно стабильную».