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В Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге неизвестные злоумышленники обстреляли трамвай, пострадала пассажирка. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером сотрудники пресс-службы городского УМВД.

Согласно последним данным, одна из пассажирок трамвая из-за повреждения стекла в результате стрельбы получила ссадину на шее. Госпитализация женщине не потребовалась. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №11. По факту случившегося в настоящий момент проводится тщательная проверка. Устанавливаются личности стрелявших по транспортному средству.

ЕТ

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