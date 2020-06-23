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Сергиев Посад: школу-недострой снесли в селе Озерецкое

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Сергиев Посад: школу-недострой снесли в селе Озерецкое
фото: pixabey

В селе Озерецкое Сергиево-Посадского городского округа снесли недостроенную школу. Об этом сообщили в Мособлархитектуре. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко отметил, что здание этой школы было включено в перечень объектов назавершенного строительства. 

"Объект незавершённого строительства предполагался под размещение школы. Однако много лет назад строительство было прекращено. В настоящий момент участок свободен от построек, проведена уборка территории", - отметил эксперт. 

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