Сергиев Посад: школу-недострой снесли в селе Озерецкое

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23 июня 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

В селе Озерецкое Сергиево-Посадского городского округа снесли недостроенную школу. Об этом сообщили в Мособлархитектуре. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко отметил, что здание этой школы было включено в перечень объектов назавершенного строительства.

"Объект незавершённого строительства предполагался под размещение школы. Однако много лет назад строительство было прекращено. В настоящий момент участок свободен от построек, проведена уборка территории", - отметил эксперт.