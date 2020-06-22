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В Антарктиде на российской станции «Мирный» произошел сильный пожар

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Антарктиде на российской станции «Мирный» произошел сильный пожар
фото: Антарктида, pixabay.com

Стало известно о пожаре на российской антарктической станции «Мирный», который произошел в воскресенье, 21 июня, около 16.40 (мск). Об этом сообщили на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«21.06.20 в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 МСК) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе организации.

Однако, несмотря на борьбу с огнем, Дом Радио сгорел полностью, также были потеряны метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Личный состав был оперативно эвакуирован.

Сейчас ликвидируются последствия пожара, создана комиссия по расследованию причины.

БА

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