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Неизвестный поджег квартиру в Саратове, где находились ребенок и няня

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Саратовской области

Неизвестный поджег квартиру в Саратове, где находились ребенок и няня
зажигалка, pixabay.com

В Саратове неизвестный поджег дверь в квартиру, где находились двухлетняя девочка и няня. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

5 июня текущего года около 10.30 по местному времени (9.30 по Москве) неизвестный совершил поджог входной двери одной из квартир дома, расположенного на улице Шелковичной Саратова. Огонь распространился в помещении, где находились двухлетняя девочка и ее 38-летняя няня. Люди были спасены благодаря оперативной работе сотрудников ГУМЧС.

Фигуранту дела, личность которого в настоящее время устанавливается, может грозить пожизненное заключение.

ЕТ

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