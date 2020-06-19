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СК будет разбираться в ДТП с приставом, сбившим на машине трех человек в Подмосковье

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СК будет разбираться в ДТП с приставом, сбившим на машине трех человек в Подмосковье
Автомобиль. Фото: pixabay.com

Следствие просит прокуратуру передать из полиции материалы по факту наезда судебного пристава на трех человек в Долгопрудном. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Подмосковью.

Известно, что днем 18 июня пристав на пешеходном переходе сбил на машине мужчину с ребенком и велосипедиста. После этого он, якобы, попытался скрыться.  В тот момент сотрудник находился при исполнении, в служебном обмундировании.

Сейчас следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют о передачи материалов из органов полиции в следственный отдел по Химкам ГСУ СК России по Московской области.

Ранее сообщалось: в Подмосковье сразу двое детей выпали из окон в течение одного дня.  

ЕЧ

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