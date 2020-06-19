СК будет разбираться в ДТП с приставом, сбившим на машине трех человек в Подмосковье

Следствие просит прокуратуру передать из полиции материалы по факту наезда судебного пристава на трех человек в Долгопрудном. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Подмосковью.
Известно, что днем 18 июня пристав на пешеходном переходе сбил на машине мужчину с ребенком и велосипедиста. После этого он, якобы, попытался скрыться. В тот момент сотрудник находился при исполнении, в служебном обмундировании.
Сейчас следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют о передачи материалов из органов полиции в следственный отдел по Химкам ГСУ СК России по Московской области.
Ранее сообщалось: в Подмосковье сразу двое детей выпали из окон в течение одного дня.