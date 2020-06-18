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В реку Городянку в Домодедовском городском округе сбрасывали неочищенные сточные воды

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В реку Городянку в Домодедовском городском округе сбрасывали неочищенные сточные воды
фото: pixabey

В реку Городянку в Домодедовском городском округе сбрасывали неочищенные сточные воды, загрязнение прекратили по требованию Минэкологии Московской области. Ранее на загрязнение пожаловались местные жители.

В ходе осмотра факты подтвердились. Было установлено, что сброс сточных вод происходит из коллекторов, проложенных через Городянку. Вода в реке пенилась, ощущался характерный запах. Установить лиц, проложивших коллекторы, не удалось за давностью лет. Поскольку трубы выявлены на участке земель неразграниченной собственности, администрации городского округа было выдано представление с требованием в течение месяца устранить источник загрязнения водного объекта.

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