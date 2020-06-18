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В Иркутской области опрокинулась лодка: погиб мужчина

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области опрокинулась лодка: погиб мужчина
фото: pixabey

В акватории Братского водохранилища 14 июня опрокинулась резиновая лодка. Находившегося в ней мужчину позднее нашли мертвым.

По словам очевидцев, мужчина был без спасательного жилета, поэтому вряд ли смог доплыть до берега.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы 14 июня обследовали акваторию Братского водохранилища. С 15 июня группа водолазов обследовала 7500 квадратных метров дна. Тело погибшего было обнаружено и передано сотрудникам полиции.

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