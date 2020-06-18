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Главный фермер Кубани спас тонущего ребенка и скончался от сердечного приступа

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Главный фермер Кубани спас тонущего ребенка и скончался от сердечного приступа
pexels.com

В Краснодаре проводили в последний путь главного фермера Кубани, председателя Ассоциации фермеров края Виктора Сергеева. Сергеев умер на 72-году жизни от сердечного приступа, спасая тонущего в море ребенка.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 13 июня, в Темрюкском районе. Сергеев приехал к другу на хутор Белый. Фермер с супругой и его друг с внуком пошли на Азовское море. Друг Сергеева Александр Максименко начал купаться в море.

Азовское море в этом районе отличается коварным течением. Мужчина попал в водоворот. Внук бросился спасать деда и сам начал тонуть. Сергеев бросился на помощь. Доплыв до мальчика, вытолкнул ребенка на безопасное место. А сам на берег выбраться не смог. Сергееву стало плохо, ему вызвали спасателей. Оказалось, у фермера случился инфаркт.
Виктора Сергеева похоронили 16 июня.

ИЧ

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