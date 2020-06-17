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В Иркутской области полицейские спасли пожилую пару от медведя

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области полицейские спасли пожилую пару от медведя
фото: pixabey

В Усть-Илимском районе полицейские обезвредили медведя, который пробрался на территорию частного дома пожилой супружеской пары и представлял угрозу их жизни и здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

Накануне в дежурную часть полиции обратился пожилой мужчина и сообщил, что во дворе его дома, расположенного в 25 км от поселка Эдучанка Усть-Илимского района, находится хищник. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что дикий зверь уже второй день ходит по территории их участка, уничтожая постройки. Он вел себя агрессивно, угрожая жизни и здоровью людей.

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