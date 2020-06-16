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Разлив нефти произошел на трубопроводе в Свердловской области

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Разлив нефти произошел на трубопроводе в Свердловской области
сотрудник МЧС, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов на трубопроводе. Соответствующую информацию во вторник, 16 июня, предоставили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Уточняется, что во время подготовки к плановым работам из трубопровода диаметром 1200 миллиметров вылилось 8 кубометров нефтепродуктов. Подчеркивается, что опасности окружающей среде и населению в настоящий момент нет.

Установлено, что разлив был зафиксирован на 838-м километре нефтепровода АО "Транснефть-Сибирь". На место случившегося незамедлительно выехал Серовский городской прокурор Алексей Рубан. Впоследствии будет установлен размер ущерба, который нанесен окружающей среде.

ЕТ

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