Адвокат объяснил, почему Ефремов не стал обжаловать решение отправить его под домашний арест

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев во вторник, 16 июня, заявил, что артист не стал обжаловать решение Таганского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста после ДТП.
По словам защитника актера, обжаловать решение суда актер не стал, поскольку в настоящий момент он восстанавливается после травм, полученных в результате аварии.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной, водитель которой впоследствии скончался в больнице. Позже выяснилось, что артист находился за рулем в состоянии опьянения.
Ранее сегодня Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после ДТП, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный.