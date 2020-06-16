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Адвокат объяснил, почему Ефремов не стал обжаловать решение отправить его под домашний арест

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Адвокат объяснил, почему Ефремов не стал обжаловать решение отправить его под домашний арест
актер Михаил Ефремов, Alexander Keltik/Russian Look

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев во вторник, 16 июня, заявил, что артист не стал обжаловать решение Таганского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста после ДТП.

По словам защитника актера, обжаловать решение суда актер не стал, поскольку в настоящий момент он восстанавливается после травм, полученных в результате аварии.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной, водитель которой впоследствии скончался в больнице. Позже выяснилось, что артист находился за рулем в состоянии опьянения.

Ранее сегодня Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после ДТП, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный.

ЕТ

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