В Петербурге нетрезвый мужчина прыгнул в реку, чтобы избежать драки

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15 июня 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Пьяный мужчина прыгнул в петербургскую реку Мойку в субботу вечером. Момент прыжка записали камеры уличного наблюдения. Инцидент случился в 23:30, у дома №27 по набережной реки Мойки.

Мужчина остановил свою иномарку, бросившись на капот. С дебоширом решила разобраться компания молодых людей, находившихся в машине. Молодой человек нецензурно выражался. Из автомобиля вышли три человека, завязалась драка. Хулиган понял, что не сможет противостоять трем противникам, и решил сбежать оригинальным способом: он перемахнул через парапет, оказавшись в Мойке, и уплыл.