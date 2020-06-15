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В Петербурге нетрезвый мужчина прыгнул в реку, чтобы избежать драки

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Петербурге нетрезвый мужчина прыгнул в реку, чтобы избежать драки
фото: pixabey

Пьяный мужчина прыгнул в петербургскую реку Мойку в субботу вечером. Момент прыжка записали камеры уличного наблюдения. Инцидент случился в 23:30, у дома №27 по набережной реки Мойки.

Мужчина остановил свою иномарку, бросившись на капот. С дебоширом решила разобраться компания молодых людей, находившихся в машине. Молодой человек нецензурно выражался. Из автомобиля вышли три человека, завязалась  драка. Хулиган понял, что не сможет противостоять трем противникам, и решил сбежать оригинальным способом: он перемахнул через парапет, оказавшись в Мойке, и уплыл.

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