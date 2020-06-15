Истребитель США упал в море у побережья Великобритании

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15 июня 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

истребитель F-15, фото: pixabay.com

Истребитель F-15C Eagle потерпел крушение у побережья Британии неподалеку от графства Йоркшир. В своем заявлении ВВС США подтвердили, что самолет разбился около 09:40, и пилот пока не найден.

В момент инцидента самолет совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту. Причины падения самолета, а также состояние пилота неизвестны.

Ведется поисково-спасательная операция, поисково-спасательные службы Великобритании были вызваны для поддержки, задействованы вертолеты и корабли Береговой охраны.