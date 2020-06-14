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В супермаркете Петербурга продали санитайзер вместо воды для детей

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

В супермаркете Петербурга продали санитайзер вместо воды для детей
бутылка воды, фото: pixabay.com

Жительница Петербурга Софья Быченкова рассказала в соцсети о том, что ее маленькая дочка чуть не выпила санитайзер для рук вместо детской воды. К счастью, девочка выплюнула жидкость, жалуясь, что она горячая.

"Я отхлебываю из кружки, рот обжигает спиртом и чем-то душистым. Дальше паника, перепугались все, не можем понять, что в бутылке", — рассказала в соцсетях мать ребёнка.

Как позднее выяснилось, санитайзер в бутылке из-под воды для детей в "Пятёрочке" на Стародеревенской улице Петербурга использовали кассиры для обработки рук. При этом бутылки стояли на полках детских товаров. Родители девочки сообщили о произошедшем в полицию. Они обеспокоены тем, что могут пострадать другие дети.

В супермаркете принесли извинения, сославшись на человеческий фактор и ошибку раскладчиков товара.

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