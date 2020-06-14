Два человека пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Красноярске

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14 июня 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кировском районе Красноярска при взрыве газового баллона в гараже пострадали мужчина и 14-летняя девочка. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье в краевом главке МЧС.

Происшествие случилось в 2.23 по московскому времени. Установлено, что произошел взрыв баллона без последующего горения, вследствие чего оказались повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов.

В отношении родителей несовершеннолетней девочки, которая пострадала, в настоящий момент проводится проверка. Решается вопрос о привлечении матери и отца к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.