В Нижегородской области в ДТП погибли три человека, семь человек пострадали

В Балахнинском районе Нижегородской области в субботу, 13 июня, произошло серьезное ДТП, в результате столкновения легковых автомобилей "Лада" и "Мазда" погибли три человека. Пострадали семь человек.
Смертельная авария произошла на 358-м километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород примерно в 20.30, - сообщается на сайте rg.ru. По предварительной информации, автомобиль Lada выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Mazda. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир отечественной машины. Среди получивших травмы - двое детей.
Все обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Ранее в субботу крупное ДТП произошло в Павловском районе Нижегородской области. На 390-м километре трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород толкнулись три машины, в результате пострадали шесть человек.