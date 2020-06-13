В Нижегородской области в ДТП погибли три человека, семь человек пострадали

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13 июня 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Балахнинском районе Нижегородской области в субботу, 13 июня, произошло серьезное ДТП, в результате столкновения легковых автомобилей "Лада" и "Мазда" погибли три человека. Пострадали семь человек.

Смертельная авария произошла на 358-м километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород примерно в 20.30, - сообщается на сайте rg.ru. По предварительной информации, автомобиль Lada выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Mazda. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир отечественной машины. Среди получивших травмы - двое детей.

Все обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Ранее в субботу крупное ДТП произошло в Павловском районе Нижегородской области. На 390-м километре трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород толкнулись три машины, в результате пострадали шесть человек.