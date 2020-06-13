МЧС: Пожар на газораспределительной станции в Казани полностью потушен

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13 июня 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пожар на газораспределительной станции в Казани, который последовал после взрыва в пятницу вечером в наземном газохранилище, полностью потушен. В пресс-службе МЧС России сообщили о полной ликвидации последствий пожара в 16.08 мск.

Взрыв произошел около 22.00 мск 12 июня наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Пресс-служба ООО «Газпром сжиженный газ» сообщила, что возгорание с последующим взрывом на Казанской кустовой базе произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.

В результате инцидента погиб один человек, два человека пострадали, были госпитализированы с ожогами. В городе введен режим ЧС. По данным МЧС, горел один из 24 резервуаров с газом объемом 170 кубометров, а высота факельного горения достигала 50 метров. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. К тушению привлекли 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, благодаря чему к утру субботы МЧС удалось локализовать пожар.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По мнению экспертов, такие происшествия указывают на серьезные проблемы российской инфраструктуры.

Старший научный сотрудник Финансового университета и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович обратил внимание на то, что в последние время количество подобных аварий в России участилось, например разлив топлива в Норильске и пожар на нефтяном резервуаре в Нижневартовске.

По его оценке, в Казани история не тех масштабов, но в ходе расследования важно установить: инцидент произошел в зоне ответственности компании или Ростехнадзора, - сообщает газета ВЗГЛЯД.