В результате взрыва автоцистерны в китайской восточной провинции Чжэцзян погибли 12 человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 июня 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Китае в результате взрыва автоцистерны в субботу, 13 июня, на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в восточной провинции Чжэцзян погибли 12 человек. 166 человек пострадали. Сразу после происшествия администрация уезда Вэньлин сообщала о 10 погибших и 117 пострадавших.

По предварительным данным, транспортное средство было зарегистрировано в провинции Чжэцзян и в субботу перевозило сжиженный газ из города Нинбо уезд Жуйань городского округа Вэньчжоу. Инцидент произошел в 16:40 по местному времени.

По словам очевидцев, взрывная волна была такой силы, цистерна вылетела с шоссе, а многочисленные здания в расположенном поблизости населенном пункте Даси были разрушены. В округе загорелись автомобили. Многие люди оказались под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.

Тела двух человек обнаружены на месте ЧП. По состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших. Несмотря на усилия врачей, 10 из них скончались. Двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек, - передает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации уезда Вэньлин.

Explosion d’un camion-citerne à Daxi, dans le Zhejiang. Attention, vidéo choquante pic.twitter.com/Zzu9tqYH71 — Zhulin Zhang (@ZhangZhulin) June 13, 2020