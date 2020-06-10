В Мурманске бывшая чиновница сбила ребенка, а затем отсудила у его семьи компенсацию

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 июня 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Велосипед. Фото: pixabay.com

В Мурманске бывшая чиновница сбила ребенка, катавшегося на велосипеде, а затем отсудила у его семьи 111 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденный автомобиль.

Стало известно, что летом 2018 года 13-летний мальчик катался на велосипеде на территории дачного поселка, и попал под колеса экс-сотрудницы Минобразования Лилии Хоруженко. Ребенок получил перелом челюсти, выбитые зубы, сотрясение мозга и ушибы, но родители мальчика подавать в суд на женщину не стали.

А вот Хоруженко стала. В ГИБДД решили, что мальчик не мог выезжать на дорогу общего пользования, да и управлением якобы не справился сам велосипедист. В действиях водителя состава административного нарушения не нашли.

Родители мальчика рассказали, что подали апелляционную жалобу, но в суде не стали принимать к сведению доводы ответчиков, поскольку «заключение сделано стороной ответчика, заинтересованного в результате дела».