В Мюнхене злоумышленники въехали на машине в группу людей

В Германии в Мюнхене легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. Пассажиры машины выбежали из салона автомобиля, набросились на людей, начали избивать. После нападения злодеи вернулись в машину и скрылись на ней в неизвестном направлении.
Сейчас автомобиль с нападавшим на пешеходов ищет полиция. В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавшие люди были госпитализированы. Полиция оцепила район происшествия.
В правоохранительных органах Мюнхена успокаивают, что в настоящее время опасности ни для кого нет.