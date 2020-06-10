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В Мюнхене злоумышленники въехали на машине в группу людей

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Мюнхене злоумышленники въехали на машине в группу людей
pexels.com

В Германии в Мюнхене легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. Пассажиры машины выбежали из салона автомобиля, набросились на людей, начали избивать.  После нападения злодеи вернулись в машину и скрылись на ней в неизвестном направлении.

Сейчас автомобиль с нападавшим на пешеходов ищет полиция. В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавшие люди были госпитализированы. Полиция оцепила район происшествия.

В правоохранительных органах Мюнхена успокаивают, что в настоящее время опасности ни для кого нет.

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