Воронеж: сотрудник полиции насмерть сбил пешехода

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10 июня 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Сотрудник полиции в Воронеже, выехав на тротуар, сбил пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что 24-летний полицейский ехал на собственном автомобиле в свободное от работы время. Авария произошла на Ленинском проспекте города около восьми вечера.

Мужчина-пешеход умер на месте происшествия, еще две женщины с травмами были доставлены в больницу, передает агентство.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности машины или ухода от столкновения с другим автомобилем. Уточняется, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.