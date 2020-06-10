В полиции опровергли слухи о том, что Ефремов во время ДТП находился в машине не один

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10 июня 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

В пресс-службе столичного главка МВД в среду, 10 июня, опровергли слухи о том, что актер Михаил Ефремов во время дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади находился в машине не один.

В полиции уточнили, что артист был в салоне автомобиля один, а все остальные публикации, появившиеся в ряде СМИ, не являются достоверными. Очевидцы также подтверждают, что в джипе Ефремова не было пассажиров.

Напомним, в минувший понедельник у дома № 3 на Смоленской площади столицы Михаил Ефремов, находившийся за рулем джипа в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной. Впоследствии водитель второго автомобиля скончался в больнице. Артиста поместили под домашний арест на два месяца.