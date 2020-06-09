В Волгоградской области пьяный мужчина расстрелял рыбаков из ружья

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9 июня 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Житель Волгоградской области открыл огонь из охотничьего ружья по трём рыбакам на реке Дон. Один из них в результате погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По её данным, трагедия произошла в результате ссоры жителя Калачевского района.

После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин, — говорится в сообщении. В результате от полученных ран один из рыбаков скончался на месте, остальных госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.