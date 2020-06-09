В Лос-Анджелесе пожар уничтожил один из крупнейших складов

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9 июня 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу компания лишилась одного из крупнейших складов в результате пожара. Полиция не исключает, что хаб корпорации в Лос-Анджелесе мог пострадать из-за поджога. Все сотрудники успели покинуть здание, о жертвах среди работников не сообщается.

Полиция прорабатывает все возможные причины произошедшего. Не исключено, что склад сгорел в результате умышленного поджога. Компания не раскрывает данных о своих убытках – на складе могли находиться тысячи посылок, предназначенных для клиентов из Калифорнии.