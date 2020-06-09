В Чехии из-за проливных дождей несколько сёл оказались полностью затоплены

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9 июня 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Из-за проливных дождей несколько сёл в Оломоуцком районе оказались полностью затоплены. Северо-восток Чехии накрыло наводнение.

В некоторых районах вода достаёт до пояса. За последние сутки спасатели эвакуировали несколько десятков местных жителей.

В соседней Польше уже устраняют последствия шторма. В районе города Зембице мощнейший ветер сорвал крыши двадцати домов. Повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Для уборки, восстановления зданий и помощи населению прибыли спасательные бригады.