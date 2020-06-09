Зеленоград: пьяная женщина попала в аварию, угнав такси

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9 июня 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

В Зеленограде задержали подозреваемую в угоне такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Поступила информация, что у одного из домов в 9-м микрорайоне Зеленограда произошел конфликт. Спецслужбы застали на месте 32-летнюю женщину, а рядом – разбитую иномарку.

Установлено, что подозреваемая после распития спиртных напитков со своими знакомыми решила вызвать такси, с водителем которого ранее была знакома. Между молодыми людьми и приехавшим на вызов водителем возник конфликт, в результате которого последний покинул автомобиль, при этом оставив ключ в замке зажигания. Задержанная, воспользовавшись ситуацией, села за руль автомобиля и начала движение, в результате чего совершила столкновение со стоящим транспортным средством», –пояснили в пресс-службе.