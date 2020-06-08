В Кабардино-Балкарии погибло двое детей

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8 июня 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Кабардино-Балкарии в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Их тела обнаружены после тушения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 15:05 6 июня в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в селении Сармаково по ул. Почтовая произошел пожар на территории частного домовладения. На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения», - говорится в ведомстве.

Возгорание кровли стало причиной пожара. Пожар на площади 150 квадратных метров ликвидирован.

На месте происшествия работают следователи следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС по КБР они устанавливают причины пожара.