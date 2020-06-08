Житель Приморья застрелил человека, приняв его за зверя во время охоты

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8 июня 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ружье, pixabay.com

Житель Приморья подозревается в том, что во время охоты случайно застрелил человека, приняв его за животное. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 8 июня, в региональном СУСК РФ.

Уточняется, что тело 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено 6 июня на придомовой территории дома на улице Партизанская в селе Данильченково Лазовского района. Позже выяснилось, что человек стал жертвой неосторожного охотника, а с места происшествия погибшего перевез его родственник.

В тот же день в правоохранительные органы явился 42-летний гражданин и заявил, что во время охоты увидел силуэт, решил, что это зверь и выстрелил. Ему, однако, показалось, что он не попал в цель, поэтому он покинул место. На следующий день человеку стало известно о смерти мужчины. К настоящему моменту у подозреваемого изъяли ружье. Кроме того, допрашиваются свидетели, в скором времени будут проведены судебные экспертизы.