Бурятия: с горного озера эвакуировали рыбаков, утопивших там вездеход

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июня 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из труднодоступной местности шестерых рыбаков, утопивших вездеход на горном озере.

Мужчины сообщили, что погибших и травмированных нет, но вещи вымокли, провизия отсутствует, а до ближайшего населенного пункта по сложному рельефу около 80 километров.

В связи с активным процессом снеготаяния в горах проезд автотранспорта (в том числе высокопроходимого) к месту происшествия отсутствовал, поэтому для эвакуации людей было принято решение о привлечении воздушного судна МЧС России.