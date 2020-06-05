Бурятия: с горного озера эвакуировали рыбаков, утопивших там вездеход

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из труднодоступной местности шестерых рыбаков, утопивших вездеход на горном озере.
Мужчины сообщили, что погибших и травмированных нет, но вещи вымокли, провизия отсутствует, а до ближайшего населенного пункта по сложному рельефу около 80 километров.
В связи с активным процессом снеготаяния в горах проезд автотранспорта (в том числе высокопроходимого) к месту происшествия отсутствовал, поэтому для эвакуации людей было принято решение о привлечении воздушного судна МЧС России.