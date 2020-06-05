В Ступино четырнадцатилетняя девочка впала в кому после велопрогулки

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июня 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В Ступино произошел необычный случай: мама с дочкой отправились на велопрогулку, однако ребенок потерял сознание и впал в кому. Мимо приезжала сотрудница больницы, которая на личном автомобиле доставила девочку и ее маму в медучреждение. Юная пациентка прибыла в стационар с предварительным диагнозом «синкопальное состояние неясной этиологии».

При поступлении в больницу давление девочки было в норме, но у нее наблюдались холодные конечности и синие ногти, – отметила врач. – В коме она была около часа. Бригада врачей анестезиолого-реанимационного отделения провела необходимые мероприятия. Врачи так до конца и не смоги выяснить причину обморока у пациентки, скорее всего сыграла роль наследственность. Сейчас девочка уже выписана, а медики рекомендует размеренно заниматься спортом, особенно после длительного пребывания дома.