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В Балашихе ссора двух мужчин обернулась трагедией

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В Балашихе ссора двух мужчин обернулась трагедией
фото: pixabey

В микрорайоне Лукино в Балашихе двое мужчин распивали спиртные напитки и поссорились. Один набросился на другого. В результате один из мужчин был госпитализирован с ножевым ранением груди. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый потерпевшего 1972 года рождения», – уточняется в сообщении. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело. 

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