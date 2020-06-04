Малайзия:восьмилетняя девочка умерла от укусов шершней

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4 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Малайзии дети подверглись нападению роя, когда играли возле куста, у которого обнаружили гнездо шершней. Знакомые ребенка убежали, а сама девочка попала в ограду и не смогла из нее выбраться. Рой шершней укусили ее более 60 раз.

Маленький брат погибшей, которого тоже укусили шершни, побежал домой и рассказал матери о случившемся. Женщина взяла детей и направилась в ближайшую больницу. Врачи пытались спасти девочку, но им не удалось ей помочь. Ребенок скончался той же ночью. Причиной смерти стал отказ внутренних органов из-за обильного яда шершней, рассказали медики из больницы.