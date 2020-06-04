В центре Москвы произошло массовое ДТП

Массовая авария с пятью авто произошла в центре столицы, сообщается как минимум об одном раненом со ссылкой на городское управление ГИБДД.
На месте работают автоинспекторы. Причины и виновники ДТП устанавливаются.
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4 июня 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня
Массовая авария с пятью авто произошла в центре столицы, сообщается как минимум об одном раненом со ссылкой на городское управление ГИБДД.
На месте работают автоинспекторы. Причины и виновники ДТП устанавливаются.
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