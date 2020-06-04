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В центре Москвы произошло массовое ДТП

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В центре Москвы произошло массовое ДТП
фото: pixabey

Массовая авария с пятью авто произошла в центре столицы, сообщается как минимум об одном раненом со ссылкой на городское управление ГИБДД.

«На пересечении Садового кольца и улицы Малая Дмитровка произошло ДТП с участием пяти машин. Пострадал один человек», - сообщил источник. Состояние раненого не уточняется.

На месте работают автоинспекторы. Причины и виновники ДТП устанавливаются.

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