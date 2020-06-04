Брянская область: сотрудники МВД и ФСБ пресекли незаконный сбыт сигарет

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4 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МВД.РФ

Фото: pixabay.com

В Брянской области сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном сбыте сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1, 210 и 327.1 УК РФ.

Сотрудниками полиции проведено 95 обысков, в результате которых обнаружено порядка миллиона немаркированных упаковок табачных изделий. Были изъяты мобильные телефоны, планшеты, компьютерная техника и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Как отметила Ирина Волк, в настоящее время полицейскими во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.