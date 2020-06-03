В Москве ветер повалил больше 30 деревьев

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3 июня 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

дерево, упавшее на автомобиль, Serguei Fomine/Global Look Press

В среду, 3 июня, порывистый ветер повалил более 30 деревьев в разных районах Москвы. Соответствующую информацию предоставил сегодня вечером осведомленный сотрудник экстренных служб столицы.

По состоянию на 19.00 по Москве поступила информация о падении 31 дерева на территории столицы. В настоящий момент уточняется точное количество поврежденных автомобилей.

Представитель экстренных служб добавил, что, в частности, одно дерево упало во дворе дома № 38 на Звездном бульваре. Еще одно ветер повалил неподалеку от дома № 3 на улице Яблочкова.