В Волгоградской области нашли пенсионерку, которая заблудилась и провела две ночи в лесу

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3 июня 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лес, pixabay.com

В Волгоградской области нашли женщину пенсионного возраста, которая заблудилась в лесу и провела там две ночи. Соответствующую информацию предоставили в среду в комитете здравоохранения региона.

В минувший понедельник 71-летняя гражданка ушла за грибами в лес и заблудилась. Она провела в лесном массиве две ночи.

В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что сегодня сотрудникам полиции и волонтерам удалось найти пожилую женщину, которая проживает в Светлоярском районе. Она была госпитализирована в терапевтическое отделение районной больницы. Врачи сообщили, что пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.