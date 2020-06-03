В Волгоградской области нашли пенсионерку, которая заблудилась и провела две ночи в лесу

В Волгоградской области нашли женщину пенсионного возраста, которая заблудилась в лесу и провела там две ночи. Соответствующую информацию предоставили в среду в комитете здравоохранения региона.
В минувший понедельник 71-летняя гражданка ушла за грибами в лес и заблудилась. Она провела в лесном массиве две ночи.
В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что сегодня сотрудникам полиции и волонтерам удалось найти пожилую женщину, которая проживает в Светлоярском районе. Она была госпитализирована в терапевтическое отделение районной больницы. Врачи сообщили, что пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.