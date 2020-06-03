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В Иркутской области по вине пьяного водителя погиб пассажир

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области по вине пьяного водителя погиб пассажир
фото: pixabey

Около 5 часов утра поступило сообщение о том, что на улице Гидролизной в Тулуне произошла авария. На место выехал экипаж сотрудников Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги и врезался в железобетонную опору фонарного столба.

В результате 30-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, погиб на месте. При медицинском освидетельствовании установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводятся необходимые следственные действия.

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