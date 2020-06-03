Владикавказ: девятилетний мальчик чуть не погиб из-за упавшего дерева

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3 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Врачи борются за жизнь девятилетнего мальчика, на которого упало огромное дерево. Прокуратура Владикавказа проводит проверку по данному инциденту.

Мальчик гулял в сквере, когда на него упало дерево, ребенка госпитализировали в детскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, отек головного мозга и разрыв легкого, мальчик сейчас находится в коме.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего. В случае выявления фактов нарушения закона правоохранительные органы примут соответствующие меры. Сотрудники надзорного ведомства установят ответственных за парк и состояние деревьев в нем.