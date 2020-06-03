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Нижний Новгород:столкновение буксира с дамбой на Волге спровоцировало разлив топлива

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Нижний Новгород:столкновение буксира с дамбой на Волге спровоцировало разлив топлива
фото: pixabey

Буксир с пустыми баржами неудачно прошел шлюз, столкнувшись с дамбой у Городца. В результате произошедшего у толкача образовалась пробоина в районе машинного отделения.

Сильные и мощные порывы ветра послужили причиной аварии. Судно частично ушло под воду, его пришлось отбуксировать к берегу и откачивать из него воду. Об этом рассказали в приволжском следственном управлении СК на транспорте. 

По данным нижегородского управления Росприроднадзора, в результате произошедшей аварии в реку попали нефтепродукты. Общая площадь загрязненной воды составляет около 600 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело. 

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