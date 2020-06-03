Москва: в здании, в котором расположен хостел,произошел пожар

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3 июня 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Произошел пожар в здании на юго-востоке Москы, в котором расположен хостел, в целях безопасности были эвакуированы около 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, возгорание произошло в магазине на первом этаже здания. Хостел располагается на втором этаже.

Инцидент произошел на улице Угрешской в доме 31, корпус 2. Пострадавших нет. В настоящий момент возгорание ликвидировали пожарные. Отмечается, что пожар вызвал загоревшийся электрокабель.