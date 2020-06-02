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В Нахабино жители покинули дома из-за потопа

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Нахабино жители покинули дома из-за потопа
фото: pixabey

Жители подмосковного поселка Нахабино пострадали от неожиданного паводка. Из-за частых ливней несколько улиц поселка затопило. Дома покинули как дачники, так и местные жители. С таким потопом сельчане столкнулись впервые.

Прокуратура Московской области организовала проверку после сообщений о том, что несколько населенных пунктов в городском округе Красногорска затопило сточными водами. Из-за дождя, который продолжается уже несколько суток, речка Нахабинка вышла из своих берегов. В результате жертвами стихии стали жители подмосковного поселка Нахабино. Часть из них была вынуждена покинуть свои дома, потому что они оказались затоплены. 

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